Analisi del traffico in viale Dante

Via Toscana continuerà a essere chiusa, nonostante le richieste pervenute da alcuni cittadini del quartiere di Lugo Est. L’unica novità, annunciata in seguito alla riunione della consulta di zona tenutasi qualche giorno fa, è l’analisi del traffico disposta dalla polizia locale lungo viale Dante e le vie limitrofe. "Questo – spiega l’assessora alla viabilità del comune, Veronica Valmori – per misurare la quantità di veicoli che passano lungo quei percorsi e avviare una riflessione". I new jersey di plastica che da circa 20 anni almeno sono collocati in fondo a via Toscana, nel punto di intersezione con viale Dante per bloccare il traffico diretto verso il centro, non saranno rimossi o sostituiti da strutture fisse. "Probabilmente – continua – quando saranno terminati i lavori sul ponte della San Vitale in direzione Bagnacavallo si potrà attivare una verifica della viabilità e quindi prendere eventuali decisioni in tal senso".

La chiusura dell’incrocio fra la via Toscana e Viale Dante venne decisa durante i lavori di realizzazione della rotonda realizzata fra quest’ultimo e viale Masi. Negli anni il new jersey non è mai stato tolto per gli stessi motivi che la comandante della polizia locale, Paola Neri, ha ribadito nel corso della riunione di consulta, legati principalmente al contenimento del traffico in direzione del centro. "La comandante Neri ha confermato la sua convinzione che la chiusura dell’incrocio di via Toscana debba rimanere per limitare il traffico verso il centro e, in particolare – sottolinea Valmori –, in prossimità del sottopasso di via Provinciale Cotignola e della camera mortuaria. Alla riunione di consulta erano presenti anche alcuni dei residenti che percorrono il sottopasso della provinciale ogni giorno e che si sono detti d’accordo nel mantenere la chiusura di via Toscana. Diversamente, hanno detto, potrebbero restare bloccati all’uscita del sottopasso per troppo tempo".

Restano invece convinti della necessità di riaprire l’incrocio ToscanaDante i membri della consulta che appartengono, in buona parte, ai partiti di opposizione sostenuti da altri cittadini. "A circa 100 metri dalla via Toscana in direzione centro ci sono via Veneto e via Martiri del Senio che incrociano viale Dante prima del sottopasso. Entrambe, insieme a Via Capucci, poco distante da queste, si trovano ben prima dell’ospedale – sottolineano –. Quindi il traffico su viale Dante verso il centro si genera comunque. Per non parlare di quanti spostano il new jersey per passare o che, provenendo da Bagnacavallo, in orario notturno, tirano dritto eludendo il divieto. A nostro parere quindi – concludono – quella chiusura è inutile".

Monia Savioli