Analisi sensoriale delle uve. Un corso per viticoltori ed enologi

Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 il Polo di Tebano a Faenza ospita il corso di formazione ‘Metodologia Icv di analisi sensoriale delle uve - Modulo Metodica Applicata’. Il corso, organizzato da Faventia Sales ed Enosofare, è tenuto da Giuliano Boni di Enosofare e si propone di fornire strumenti oggettivi per la valutazione della qualità enologica dell’uva, fondamentali sia per i tecnici viticoli che per gli enologi. La metodologia di analisi sensoriale sviluppata dall’Icv (Institut Coopératif du Vin), applicata da oltre 25 anni, si distingue per la sua ripetibilità e il costo contenuto, affiancandosi alle analisi chimico-fisiche tradizionali.

I partecipanti impareranno a valutare le caratteristiche meccaniche degli acini, l’equilibrio acidico, la potenzialità aromatica, la quantità e qualità dei polifenoli e la loro localizzazione. La metodica Icv permette inoltre di individuare disequilibri di maturità, segnalare situazioni di stress della vite e ottimizzare il momento della vendemmia. I risultati dell’analisi saranno quantificabili in scheda analitica, rendendoli comparabili nel tempo.

Il corso è rivolto a viticoltori, agronomi, enologi, direttori di cantina, responsabili produzione, proprietari di aziende vitivinicole, assaggiatori, sommelier e appassionati di vino. Ai soci Assoenologi verranno riconosciuti 4 crediti formativi.

Le quote d’iscrizione variano da 70 euro per studenti dell’università di Bologna a 140 euro; 120 per soci Ais, Aies, Aspi, Fis, Fisar, Fivi, Onav; 105 soci Sive e Aei. Il termine ultimo per iscriversi è oggi. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare Laura Montanari: lauramontanari@faventiasales.it.