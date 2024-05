‘Anarchia e Cristianesimo’ è il titolo dell’incontro in programma domani alle 15 nella saletta espositiva (accanto alla chiesa di Santa Maria della Misericordia) in via Emilia Interna 90 a Castel Bolognese. A organizzare è l’Associazione delle amiche e degli amici della Biblioteca Libertaria ‘Armando Borghi’, in collaborazione con la Biblioteca comunale ‘Luigi Dal Pane’ e con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese. Dopo le relazioni di Andrea Babini, Federico Battistutta e Alfredo Taracchini Antonaros, seguirà dibattito. L’ingresso è libero.