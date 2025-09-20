Ancarani (Forza Italia): "Quante armi passate dal porto in due anni?"

Infuria sempre più la polemica legata alle armi in transito al porto di Ravenna ma anche allo stop imposto dal sindaco Alessandro Barattoni all’ultimo carico. Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione per il primo Consiglio Comunale utile che ha per argomento proprio le armi e il porto: "Armi al porto di Ravenna: quante ne sono passate nel 2024 e nel 2025 senza che le vergini violate anti-israeliane si scandalizzassero?".

Ancarani premette i fatti: "Le agitate associazioni anti-israeliane – scrive il capogruppo di Forza Italia – particolarmente ferventi nella nostra città, sulle quali il Pd specula politicamente in funzione antigovernativa hanno fatto partire un tam tam contro armi destinate presuntivamente ad Israele, che, non verrà mai ricordato abbastanza, cerca di rispondere alla strage del 7 ottobre 2023, inventando una improvvisa "obiezione di coscienza" che evidentemente si manifesta solo nei confronti di Israele".

L’azzurro aggiunge che il Comune è socio di Sapir e componente del Consiglio portuale presso Autorità di Sistema, e dunque può sapere il numero, la qualità e la destinazione di tutte le armi transitate. Per questo motivo Ancarani interroga Sindaco e Giunta per sapere: "Quante e quali armi siano transitate nel porto di Ravenna nel 2024 e nel 2025 fino ad oggi e con quale destinazione senza che il Sindaco protempore facesse un plissè. Come giustifichi i due pesi e le due misure e se sia consapevole che le armi rifiutate arriveranno comunque a destinazione passando per un altro porto".

Pronta la replica del capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Luca Cortesi: "La sicurezza, la legalità e il rispetto dei diritti umani non sono mai "sensazionalismo". Il porto di Ravenna è un’infrastruttura strategica nazionale e la decisione di bloccare il transito di 2 container di esplosivi diretti verso un’area di conflitto non è stato un atto ideologico, ma un gesto di responsabilità condiviso da Comune, Provincia, Regione e lavoratori portuali".

Faenza per la Palestina – appoggiata da altre associazioni – chiede a gran voce "Che tutti i soci Sapir rescindano ogni contratto con le compagnie Zim e Msc. Compagnie che collegano settimanalmente Ravenna ad Haifa. Anche i carichi civili devono essere bloccati". Cgil e Filt si dicono soddisfatti per il blocco degli esplosivi destinati ad Haifa: ’aver fermato il carico non cambierà le sorti del conflitto ma ha un alto valore simbolico". Ravenna in Comune comunica di aver: "Appreso con piacere dell’intervento che, a quanto risulta ha avuto successo, effettuato dal Sindaco in relazione a 2 container contenenti materiale bellico destinati all’imbarco con destinazione Haifa".

Ugo Bentivogli