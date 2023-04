"Anche a Tagliata il turismo è da pienone"

Nel lungo ponte anche la località di Tagliata è ripartita con la stagione estiva e in questi giorni l’evento ’inCozzati’ ha riscosso molto successo. Claudia Zavalloni, responsabile della Proloco ‘Riviera dei Pini’ di Tagliata, fa il punto sul trend delle prenotazioni e gli eventi.

Come stanno andando le prenotazioni a Tagliata e Pinarella?

"Al momento siamo molto soddisfatti delle prenotazioni, la promozione e gli eventi comincia a dare i risultati. Luglio è il mese più richiesto. Per le vacanze lunghe - 2 settimane - sono stati presi d’assalto gli appartamenti privati e residence. Già dai primi di febbraio si è avuto l’impressione che la richiesta fosse piuttosto alta. Per hotel e B&B i turisti si muovono con altri tempi, le prenotazioni iniziano da fine gennaio con il picco a marzo".

Per promozionare la ‘Riviera dei Pini’ siete andati in tour.

"Sì, un’iniziativa di brand con un tour in 4 centri commerciali del centro-nord Italia, che ha permesso di avere molta visibilità e riconoscere la piccola località come una soluzione per le vacanze. Si è puntato alle città legate al territorio Verona, Bergamo, Reggio Emilia e Milano".

Quali le aspettative e i bilanci per questi primi importanti ponti?

"Diciamo che è un risveglio dal letargo invernale, ma si prospettano numerose presenze portate anche dai tornei sportivi organizzati da Eurocamp a Cesenatico, riversa poi molti flussi di turisti a Tagliata. Sicuramente nel territorio sono molte le manifestazioni di richiamo: a Pinarella con il ‘Festival Internazionale degli Aquiloni’ ma anche Cesenatico con il ‘Pesce fa festa’. Noi abbiamo aperto la stagione con la sagra più importante ‘inCozzati che è terminata il 25 aprile".

Quali turisti scelgono Tagliata?

"Sicuramente famiglie con bambini e coppie, anche se negli ultimi anni si è notato un cambiamento nell’età dei giovani. Non solo bambini ma anche teenager, che hanno fatto di Tagliata una località di ritrovo consolidato, anno dopo anno si ricostituiscono i gruppi di giovani che fanno le ferie nello stesso posto e ritrovano gli stessi amici del mare".

Quindi, riassumendo, c’è fiducia?

"I grandi eventi garantiscono sempre una base di partenza delle presenze, L’apertura dell’anno con il successo del ‘Tuffo della Befana’ ha dato modo di avere maggiore visibilità alla località, anche se le strutture ricettive erano chiuse. Ora con i primi eventi della primavera, anche se freddina, si prospettano interessanti numeri di presenze anche solo per un week end lungo. Avremo una flessione di presenze a maggio ma con il ponte del 2 Giugno si prospettano il tutto esaurito".

Quali sono le necessità maggiormente sentite da turisti e cittadini?

"L’appello più sentito dai residenti è la sicurezza, anche se la presenza delle forze dell’ordine è percepita, ed è molto importante. I turisti chiedono a gran voce i collegamenti tra Cervia e Cesenatico e Cesena, con corse più frequenti per collegare le reti di comunicazione più importanti".

La novità del 2023?

"Sarà l’iniziativa a cadenza settimanale delle ‘Notti Romagnole in riviera dei Pini’ tutti i giovedì sera dalle 21 alle 23.30 il folklore nel parco dei gemelli a Tagliata, con musica a 360° dal liscio ai balli di gruppo accompagnati dai maestri di ballo, che insegneranno a ballare la tradizione romagnola".

Ilaria Bedeschi