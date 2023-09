Anche Elisa e Manuel Agnelliprotagonisti allo ’StraMei’

Torna il Mei il 6, 7 e 8 ottobre a Faenza: saranno tre giorni di concerti nelle principali piazze della città. "Con questa edizione – dice Giordano Sangiorgi, ideatore e organizzatore dell’evento – vogliamo fare una campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi per l’alluvione e valorizzare gli artisti faentini che hanno segnato la storia". E infatti, ad aprire questa speciale edizione di ‘StraMei contro l’Alluvione’, sarà il Premio Arte Tamburini assegnato a Roberta Cappelletti per i 30 anni di carriera con la sua orchestra e al trio femminile di liscio faentino delle Emisurela. "Sosterremo un appello per dedicare una via alla cantante faentina di via Lama, Arte Tamburini, la prima donna imprenditrice nel mondo della musica, che ha registrato su disco Romagna Mia nel 1954". E sempre per valorizzare il territorio, il 6 ottobre verrà presentato un album con 11 brani di Rodolfo Santandrea reinterpretati da band indipendenti, omaggio al cantautore romagnolo. "È bello che venga data attenzione agli artisti locali e ai musicisti alluvionati – dice il vicesindaco Andrea Fabbri – adesso più che mai abbiamo bisogno di stare insieme. È bello che realtà già consolidate mettano in campo proposte ed eventi nonostante il comune sia stato più assente durante l’estate". Ma non mancano artisti di fama internazionale, come Elisa, che ritirerà il 7 ottobre il premio alla carriera e sarà la protagonista di un talk con il giornalista Riccardo De Stefano. Tra gli artisti di sabato anche i Savana Funk, i Nobraino, Lucio Corsi, Dolcenera e Ristori.

Presente anche Manuel Agnelli, con il suo live domenica alle 19. Ma il MEI non è solo musica: il 7 e 8 ottobre vedrà il ‘Forum del giornalismo musicale’, che riunisce giornalisti e critici musicali, durante il quale si svolgerà anche un seminario su "Donne e musica. L’universo femminile nelle canzoni e nell’industria musicale tra difficoltà, stereotipi e affermazione". "Il MEI è da considerare un festival – dice il sindaco Massimo Isola – la musica è un pretesto per indagare sul nostro tempo, per capire come sta la società; la musica cambia sempre e intercetta le trasformazioni sociali".

Caterina Penazzi