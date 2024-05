Anche i burattini sono ’sexy’

Tradizione e attualità, antichi linguaggi e sperimentazioni, nuove e vecchie generazioni di artisti e artiste a confronto: tutto pronto per la 49a edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! al via oggi in contemporanea a Ravenna e Gambettola (Forlì-Cesena). In Romagna ci saranno 32 compagnie e numerosi ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero (Francia, Spagna, Belgio, Danimarca, Israele, Repubblica Ceca, Serbia, Lituania, Connecticut, Germania). Un cartellone di sessanta spettacoli, selezionati dalla direzione artistica Teatro del Drago. Oggi alle 17 il via ai Giardini Pubblici con Le (dis)avventure di Pippogrifo con Esther Grigoli. Oggi si alza il sipario con Spinnu sul tema della solitudine (Artificierie Almagià, ore 10 e 18). Novità della 49a edizione è la sezione notturna di ‘Comico erotico’ che prende il via oggi al Teatro Rasi (ore 22) con Post hot it di Beatrice Baruffini, sorta di breviario erotico che indaga i meccanismi della seduzione. In collaborazione con Linea Rosa sarà lo spettacolo che aprirà ufficialmente il Festival internazionale di burattini e delle figure Arrivano dal Mare! oggi, alle 21, al teatro Rasi: Edith and me, dell’artista israeliana Yael Rasooly. Spettacolo di marionette basato su una storia vera, la Edith del titolo è Edith Piaf. Tra i temi di questa edizione del Festival, anche quello dell’intelligenza artificiale e della robotica con gli artisti Ugo Dahes con Simple machine (oggi e domani ore 17, Almagià). Ingresso gratuito.