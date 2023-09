Anche i Cerviaman stanno scaldando i muscoli. In gara per beneficenza

Il gran giorno è arrivato anche per i Cerviaman. A raccontare l’avventura degli atleti, a pochi ore dalle gare, è Roberto Bagnolini, uno degli ideatori del progetto Cerviaman, un gruppo di triatleti che corre per scopi benefici indossando i colori della bandiera della città.

Bagnolini, come si è preparata la squadra?

"Nell’ultimo mese non solo gli allenamenti sono entrati nel vivo con le limature finali, ma anche le varie iniziative di beneficenza hanno riempito il calendario dei Cerviaman: dallo sbarco degli autori per ’Cervia ama il libro’ alla tombola di San Rocco del 16 agosto organizzata dai Rumours il cui ricavato andrà a sostegno del progetto 2023".

Anche quest’anno lo scopo è benefico. Per chi?

"Quest’anno lo slogan con cui gareggeranno i Cerviaman è ’Con la forza di Filippo corriamo per Cervia!’. Filippo è un ragazzo Cervese di 20 anni affetto da tetraparesi, la cifra raccolta dai Cerviaman - per desiderio della famiglia - andrà devoluta all’istituendo Centro Diurno di Cervia, un luogo in cui i ragazzi affetti da disabilità potranno trovare ciò di cui hanno bisogno. Un progetto tanto caro anche a Silvia Giambi, mamma di Azzurra, la ragazza cui è stata dedicata la campagna 2022, che come un testimone ci ha presentato Filippo lo scorso anno".

Come sta la squadra in queste ore?

"I ragazzi stanno macinando gli ultimi chilometri che li separano dalla gara; il pregio di Cerviaman è stato quello di favorire, in uno sport che è prettamente individuale, l’allenamento di squadra. Non è raro vedere un gruppo di Cerviaman che nuota lungo la spiaggia di Cervia nelle prime ore del mattino, o vederli sfrecciare in bici o di corsa sia in città sia nel forese. La squadra ha superato la ventina di atleti e contando i simpatizzanti si supera la quarantina".

Come si può sostenere la vostra causa?

"Tramite donazioni liberali o comprando il nostro merchandising, le magliette disponibili nei seguenti punti vendita: 60 all’ora, ristorante Touring, ristorante La Ciurma, Damn lab 101, Bar betta e ristorante il Veliero".

Prossimi obiettivi?

"Come nello sport così nella solidarietà c’è sempre un traguardo da tagliare! L’obiettivo che si dà Cerviaman non è solo quello di aiutare Filippo e le ragazze e ragazzi cervesi che gioveranno del Centro diurno, ma è radicare i valori dello sport e della solidarietà nella Città. Quest’anno sono stati coinvolti bambini delle primarie per realizzare il disegno sulle magliette. Per il 2024 in cantiere abbiamo tanti progetti e sogni per rendere Cervia una città migliore, i quali però necessitano ancora della limatura finale: non ci fermeremo".

i.b.