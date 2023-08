"Anche i privati facciano la loro parte"

"I privati non possono pensare che basti la promozione del Comune a far vendere le camere. Devono mettere a punto una strategia, fare rete e pensare alla commercializzazione. Com’è che bike hotel e family hotel funzionano bene, così come campeggi e appartamenti?"

L’assessore al turismo del Comune, Giacomo Costantini, non ci sta a salire sul banco degli imputati e contrattacca: "Non è per caso che Ravenna è tra le 50 mete indicate da Lonely Planet e che sia il Times che il Daily Telegraph la segnalano come città da visitare. Noi facciamo promozione in Italia e all’estero ma non si può demandare tutto a Comune e Regione. I privati devono investire in commercializzazione, cosa che non stanno facendo a sufficienza".

Come sarà Ferragosto per Ravenna e i suoi lidi?

"Sono ottimista. Segnali molto confortanti giungono dal settore dei campeggi e dopo la botta dell’alluvione pensavo complessivamente di peggio. Certo i lidi sud, specie nell’alberghiero, soffrono perché l’alluvione ha messo in difficoltà il bacino di Cesena e Forlì, che generava molto turismo. Così come i lidi nord soffrono per i disastri di Lughese e Faentino. La verità è che ci sono meno soldi da spendere".

Inflazione e caro mutui sono arrivati in spiaggia…

"Certo. Non per caso a livello nazionale 4 italiani su 10 non si possono permettere le vacanze per i rincari dei mutui e dei prezzi. Noi possiamo fare promozione, ma sulla capacità di spesa non riusciamo ad incidere".

Cosa dovrebbero fare i privati?

"Affiancare il nostro lavoro con uno sforzo in più. Ci sono poche associazioni temporanee di impresa, pochi consorzi. I privati possono e devono fare la loro parte; i progetti di commercializzazione giusti danno sempre ottimi frutti, poi servono azioni sui tour operator e aggregazioni per economie di scala. Bisogna farle, però, queste cose, non chiedere sempre e solo promozione a Comune o Regione".

