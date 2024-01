Anche la Cgil oggi in piazza a Forlì

Anche la Cgil di Ravenna sarà al presidio organizzato a Forlì in piazza Saffi, alle 12, dalle associazioni e dai comitati degli alluvionati, in concomitanza con l’incontro previsto nella sede comunale tra Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e vari esponenti di governo e Regione. "Saremo in piazza – spiega la Cgil di Ravenna, nella foto la segretaria Marinella Melandri – perché le misure adottate finora dal governo sono assolutamente insufficienti, tardive e ben lontane dal 100% dei rimborsi promessi dall’esecutivo. A otto mesi di distanza da quei drammatici giorni, la Romagna è ancora una terra ferita, in montagna e in pianura. Servono risorse e una semplificazione delle procedure per ottenere i rimborsi. Chiediamo un rapido cambio di marcia per le famiglie, per le imprese e per il territorio romagnolo".