Anche la protezione civile della Bassa Romagna pronta per andare in Turchia

"Sono in continuo contatto con le autorità del posto e sto organizzandomi per raggiungere le zone colpite da quella terribile calamità naturale. Partirò non appena si concluderanno le attività di recupero delle vittime ed avranno inizio quelle, decisamente più lunghe, di preparazione dei campi e assistenza alla popolazione. Partenza che verosimilmente avverrà alla fine di questo mese".

Così il bagnacavallese Roberto Faccani, ex comandante della Polizia Locale e della Protezione civile della Bassa Romagna, fa il punto sul devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Faccani, che oltre a ricoprire la carica di capo settore logistico di ‘Medis’ (scuola del Consiglio d’Europa per la gestione delle maxi emergenze) si dedica alla formazione delle protezioni civili del Libano, Kosovo, Somalia, Gibuti, Niger e Saharawi, spiega inoltre che le zone in questione "erano purtroppo già in crisi a causa del conflitto siriano e per le problematiche curde. Il violentissimo sisma è stata una mazzata tremenda facendo registrare un numero di vittime che al momento si aggira intorno alle 15mila. Si tratta di dati impressionanti, non solo per l’entità dell’evento calamitoso in sè, ma anche per il contesto ambientale, meteorologico e la vastità dell’area interessata".

Continua Faccani: "Senza dimenticare le difficoltà di fare affluire le squadre di soccorso unitamente alle limitate capacità numeriche delle forze locali e del coordinamento tra gli attuali 60mila soccorritori provenienti da 43 nazioni. E’ una vera e propria lotta contro il tempo: secondo le considerazioni dei soccorsi internazionali Usar (ricerca persone sotto le macerie), la sopravvivenza delle vittime delle macerie è del 91% entro 30 minuti, 81% entro un giorno, 37% il secondo giorno, per scendere 34%, 19% e 7%, rispettivamente dopo 3,4,5 giorni dal disastro. Queste stime comunque vengono influenzate dalle condizioni meteo (le temperature oscillano tra i meno 1 gradi e + 10 a +10) ed anche dal collasso delle strutture con interi palazzi implosi su sè stessi nonché dalla disponibilità di mezzi d’opera per poter intervenire sulle macerie".

Lo scorso ottobre Roberto Faccani ha svolto il terzo corso alla Protezione civile libanese, finalizzato proprio al soccorso a persone sotto le macerie.

"In quell’occasione – spiega – ho fornito anche attrezzature tecniche volte alla ricerca. Da lunedì scorso alcune squadre di questi soccorritori libanesi formati su questa specializzazione sono all’opera nelle zone più critiche della Siria. Ritengo che, pur inserita in una vera e propria catastrofe, sia da considerarsi una buona notizia. Sembra strano, ma a volte le difficoltà uniscono le persone e fino a poco tempo fa queste azioni sarebbero state impossibili".

Luigi Scardovi