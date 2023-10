Anche oggi in alto i calici. GiovinBacco non si ferma. Degustazioni fino alle 23

Un centinaio abbondante di cantine presenti, cinque birrifici e una moltitudine di etichette di vini italiani. Il menù di GiovinBacco non cambia e, complice il bel tempo anche oggi dovrebbe registrarsi una buona affluenza. Nutrita, se parliamo di cantine, la pattuglia romagnola. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna - Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini di decine di produttori locali - in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. Accanto allo stand di Slow Food, in Piazza XX Settembre sono in degustazione i vini italiani e regionali della Guida Slow Wine: i vini con la chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food. Gli stand per la degustazione del vino (dalle 11) chiudono alle 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita. Anche Piazza Garibaldi sarà dedicata alle cantine di Romagna a cui si aggiunge uno spazio dell’Associazione Anima dei tre colli di Brisighella. Accanto al vino, ecco gli stand degli artigiani e delle artigiane Cna che propongono pasta fresca, piadina, pizza fritta, arancini e altre specialità.

Non manca la birra artigianale di Birra Delira e di Birra Valsenio. In Piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione di qualità: Cucina del Condominio Griglia Filari - Borgo dei Guidi Osteria Bartolini del Gran Fritto Osteria La Campanara Ristorante Amarissimo Ristorante del Mercato Coperto Ravenna. A questi si aggiunge quest’anno Coop e la sua tavola. In piazza anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, il Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto. Sempre in Piazza Kennedy c’è il Mercatino con le bancarelle de “i produttori a GiovinBacco” e lo spazio con i prodotti delle quattro località di Borghi più̀Belli e Alberghi Diffusi, cioè Brisighella, Portico di Romagna, San Leo e Palazzuolo sul Senio. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online (sul sito Giovinbacco.it e visitravenna.it) oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. I carnet sono da 5 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet va da 14 a 20 euro con il calice, e da 13 a 19 euro senza il calice. La provenienza degli appassionati di vino è principalmente dalle zone vicine; non mancano però anche turisti da altre regioni e dall’estero .