Anche quest’anno steward fuori dai locali

Approvato anche per la stagione 2024 lo schema del Protocollo d’intesa tra i gestori delle imprese del centro di Milano Marittima che svolgono in via principale attività di somministrazione alimenti e bevande e il comune di Cervia, finalizzato a fornire "un servizio di qualità in sicurezza". L’esperienza relativa alle trascorse stagioni estive aveva condotto a nuova riflessione sul modello turistico offerto dai locali del centro di Milano Marittima determinando la necessità di ripensare l’offerta turistica orientandola verso una proposta differente. L’amministrazione comunale, a partire dall’anno 2021, ha sottoscritto un Protocollo con i gestori dei locali di Milano Marittima centro che svolgono in via principale attività di somministrazione alimenti e bevande teso a sviluppare le proposte imprenditoriali dei soggetti coinvolti, mirate sia a migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti sia ad evitare possibili situazioni problematiche legate all’ordine pubblico ed alla sicurezza urbana. Tale Protocollo si sarebbe dimostrato uno strumento operativo efficace ad assicurare un ordinato svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande localizzate nel centro di Milano Marittima, garantendo comunque un’offerta turistica sicura e di alto livello. Il Protocollo determina l’assunzione di impegni chiari e definiti circa le azioni comportamentali e organizzative che dovranno essere adottate dai sottoscrittori per garantire l’ordinato svolgimento delle attività e degli eventi e per contribuire al contrasto di fenomeni di degrado urbano. Anche nel 2022 e 2023, infatti, un rilevante flusso di turisti si è riversato nella città - con inevitabili fenomeni di assembramento e il rischio del verificarsi di problemi di sicurezza urbana. Si è dunque ritenuto necessario implementare un quadro di regole e impegni chiari e definiti che permetta di prevenire e governare eventuali fenomeni in grado di influire negativamente sulla città, garantendo una piena operatività delle imprese, nonché un sereno soggiorno a cittadini, ospiti e turisti. L’amministrazione comunale si impegna dunque a mettere a disposizione il suolo pubblico antistante i locali, anche in luoghi di pregio teso a consentire lo sviluppo di proposte degli imprenditori del settore - tutte mirate a migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti ed a limitare possibili ed eventuali criticità. In merito alla vigilanza all’interno dei locali si legge che è compito dell’esercente/gestore gestire l’accesso contingentato dell’utenza al proprio locale, segnalando prontamente alle Forze dell’Ordine ogni pericolo, violazione e assembramento anche sulla pubblica via. È preferibile, ove necessario, l’utilizzo degli steward che dovranno essere scelti presso agenzia specializzata in sicurezza, i quali collaboreranno strettamente con le Forze dell’Ordine nelle situazioni critiche. Il costo degli steward è a carico dell’esercente o gestore.

Ilaria Bedeschi