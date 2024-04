Anche un premio Nobel allo ScrittuRa Festival

Ravenna torna a fare il pieno di autori di fama con ’ScrittuRa Festival’, dal 15 aprile al 29 maggio. Tra gli ospiti d’eccezione Jon Fosse, che proprio durante i giorni della manifestazione, riceverà il premio Nobel per la letteratura 2023 e l’Alloro di Dante di Rinascimento Poetico e del Centro Dantesco. Ma ci saranno anche Helena Janeczek (premio Strega), Ben Lerner, Francesca Giannone, e ancora Romana Petri, Daniele Mencarelli, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Eraldo Baldini e tanti altri.

"Proporremmo al pubblico diversi percorsi tematici per incuriosirlo e coinvolgerlo – spiega Matteo Cavezzali, direttore artistico –. Si spazierà dalla letteratura alla saggistica, per esplorare aspetti del nostro presente, dal cambiamento climatico all’intelligenza artificiale". Come di consueto poi il festival sarà diffuso sul territorio, toccando oltre a Ravenna anche Lugo, Bagnacavallo, Bagnara, Faenza, Alfonsine, Conselice, Fusignano, Cotignola, Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda. Per l’apertura è atteso, il 15 aprile al teatro Goldoni di Bagnacavallo, Antonio Manzini, il ‘papà’ del vice questore Rocco Schiavone, uno degli autori più letti e amati in Italia. Durante le giornate del festival si parlerà di classici come Kafka raccontato da Mauro Covacich e Baudelaire da Antonio Castronuovo, delle figure femminili dell’Iliade con Marilù Oliva e di miti greci con Matteo Nucci.

Non mancherà anche la storia moderna e contemporanea con i criminali nazisti di cui parla Antonio Iovane, mentre Nicoletta Verna parlerà di Resistenza, Pino Cacucci del Messico e di Pancho Villa, Roberto Balzani della trafila garibaldina. A un anno dall’alluvione, saranno protagonisti anche i temi ambientali con Vincenzo Levizzani, che parlerà di come funzionano le piogge e di cambiamento climatico; Massimo Polidoro, invece, illustrerà le meraviglie dell’universo e della natura dell’ultima lezione di Piero Angela. Vera Gheno si concentrerà sulle ‘parole’, Jennifer Guerra sul femminismo, Francesco Costa sugli Usa alla vigilia delle elezioni, Nello Cristianini sull’intelligenza artificiale. Spazio anche alla satira con Luca Bottura e Luca Restivo di Radio2, all’editoria con Giorgio Zanchini di ‘Quante storie’ di Rai3 e con Valentina Notarberardino di ‘Operazione bestseller, dietro le quinte di un successo editoriale’. Jacopo Veneziani parlerà poi di arte, Elena Loewenthal della storia avventurosa dell’ebraico, Giuseppe Plazzi e Alessandro Paolucci di neurologia, sogno e psichedelia, Luca Sommi di bellezza e Lucrezia Ercoli di fascinazione del male e del crimine. A ‘ScrittuRa Festival’ farà il suo debutto ‘Pop Artusi’, spettacolo sulla cultura gastronomica italiana con Cavezzali e Niccolò Califano, reduce da ‘MasterChef’. La giovane food creator Eva Andrini, spiegherà il fenomeno del food sui social. Non mancheranno infine incontri pensati per i ragazzi con Gianumberto Accinelli, Davide Morosinotto, Linda Traversi, Alessia Canducci e Veronica Truttero.