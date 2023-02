Anche Vasco Errani a sostegno di Elly Schlein

Domenica scorsa quasi trecento persone erano nella sala conferenze del Grand Hotel Mattei di Ravenna per l’incontro a sostegno di Elly Schlein. "È ora che la sinistra ritrovi il suo senso e il suo posto – ha detto Vasco Errani (rappresentate di Articolo Uno, movimento democratico e proggressita) –. C’è bisogno di un cambiamento, vero e autentico. C’è bisogno di non rinunciare. Ci sono tanti uomini e donne, ragazzi e ragazze che sentono il bisogno della politica e non la incontrano. Questo è il nostro compito: ricongiungere la sinistra con il suo popolo, ridargli senso, identità e valore. Io il 26 febbraio andrò a votare e voterò per Elly. Non perché non stimi gli altri candidati, ma per una ragione di fondo. Di che cosa abbiamo bisogno: abbiamo bisogno di un Pd che apra porte e finestre, che investa su forze nuove che sono fuori. Bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Abbiamo bisogno che quei ragazzi e quelle ragazze tornino a credere in un progetto alternativo, e per farlo bisogna avere credibilità. Da questo punto di vista è indiscutibile che Elly sia in grado di aprire queste porte e parlare con queste forze".

"Dobbiamo ritrovare il coraggio di operare un cambiamento profondo – ha affermato Elly Schlein –, che sia un cambiamento nel metodo, un cambiamento della classe dirigente, e un cambiamento che produca una visione politica chiara. Per questo io vi chiedo di aiutarci, perché o è una mobilitazione collettiva a produrre questo cambiamento oppure non si produrrà: ognuno di noi dovrà uscire di qui sentendo addosso un pezzo della responsabilità di fare questo cambiamento".