"Anch’io fui abusata quella sera in spiaggia. Ma non me la sono sentita di denunciare"

È stata un’udienza carica di tensione quella celebrata ieri davanti al tribunale collegiale di Ravenna (presidente Antonella Guidomei, giudici a latere Natalia Finzi e Cosimo Pedullà) nel processo per violenza sessuale a carico di un 19enne emiliano. A sorpresa, un’amica della presunta vittima ha raccontato di avere subito a sua volta, la sera del 25 luglio 2023, una violenza sessuale da parte di un amico dell’imputato. Una circostanza mai denunciata, ma che ha trovato spazio per la prima volta in aula, dando un inatteso rilievo alla vicenda.

"Sono stata costretta a un rapporto orale, tra i lettini", ha dichiarato la giovane, spiegando di aver visto il flash di un telefono acceso a lungo, tanto da temere di essere ripresa in un video. "Mi sono spaventata. Poi mi hanno tranquillizzata, ma non era un rapporto che volevo". La testimone ha aggiunto che in quei momenti aveva visto l’amica "mogia, triste, con gli occhi lucidi", mentre l’odierno imputato, dopo aver commesso la presunta violenza, "teneva toni arrabbiati e insisteva perché tornassero a casa".

In aula la ragazza ha ricordato anche di avere confidato il suo stato di turbamento alla psicologa poche ore dopo, alle cinque del mattino, e il giorno seguente di aver raccontato tutto a madre e sorella. Ma non aveva sporto querela. "Non l’ho fatto", ha precisato, "anche se ne avevo già parlato in famiglia".

Secondo il suo racconto, la serata era stata organizzata dall’amica, allora minorenne, insieme al 19enne e a un altro giovane conosciuto sulla riviera cervese. "Io non li conoscevo", ha detto, "mi era stato presentato come un incontro tranquillo. Ma già quella sera ho capito che anche quel ragazzo non si era comportato bene con me".

Il processo riguarda le accuse mosse dalla procura di Ravenna nei confronti del 19enne, che deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della parte offesa. Secondo l’impianto accusatorio, quella sera dell’estate 2023 il giovane avrebbe costretto la ragazza, che allora aveva 17 anni, a subire rapporti sessuali tenendola ferma prima per i capelli e poi con le braccia. Alla fine lei era riuscita a divincolarsi e ad allontanarlo.

La difesa del giovane, rappresentata dagli avvocati Andrea Valentinotti e Silvia Subini, ha sempre respinto le contestazioni, sostenendo che si fosse trattato di rapporti consenzienti. Non a caso, prima dell’udienza preliminare era stato chiesto il non luogo a procedere. La ragazza, parte civile con l’avvocato Roberta Del Monaco, non dovrà invece tornare a testimoniare, poiché le sue dichiarazioni sono già agli atti.

Il 19enne, che ha scelto il dibattimento rinunciando a riti alternativi, sarà ascoltato a ottobre, quando potrà fornire la propria versione dei fatti. Poi, nell’udienza successiva, spazio alle discussioni e quindi alla sentenza.

Lorenzo Priviato