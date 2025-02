Ancisi attacca Avs: "Verdi fuori e rossi dentro"

Nella campagna elettorale per le amministrative 2025 Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lista per Ravenna, Lega Romagna e Popolo della Famiglia, si muove già come un qualcosa di simile a un ‘sindaco dei lidi’. A poche ore dalla manifestazione degli ecologisti a Marina di Ravenna contro il rigassificatore – condita dalle schermaglie interne al centrosinistra sul destino della piattaforma Angela Angelina – Ancisi, come un pugile d’esperienza che ha intravisto l’ecchimosi al sopracciglio dell’avversario, mette nel mirino la ferita aperta nel campo largo del centrosinistra, ed è lì che concentra i propri colpi, uno dopo l’altro, a suon di numeri. Cifre come macigni, vedesi gli 8,5 chilometri che costituiscono la distanza del rigassificatore dalla spiaggia, "il suo impatto rovinoso sulla vicinissima località di Punta Marina Terme, decisione contro cui solo Lista per Ravenna ha combattuto in consiglio comunale".

Nel mirino di Ancisi c’è soprattutto Alleanza Verdi e Sinistra, definita ‘verde fuori e rossa dentro’: "Che cosa propongono, ora che sono nella stanza dei bottoni, dopo essere stato accertato che sta posando i tubi di collegamento tra il nostro mare e la terra una nave la cui proprietà coinvolge due imprenditori russi soci di un oligarca molto vicino a Putin, col rischio di qualche ‘operazione speciale’ tipo Ucraina nel litorale ravennate?". Ma non è tutto: Ancisi scaglia contro gli avversari anche i diciannove millimetri di subsidenza che ogni anno Lido di Dante versa come tributo alle estrazioni: "Da 15 anni Lista per Ravenna denuncia lo sprofondamento del suolo che tra il 1984 e il 2011 abbassò di 45 centimetri Lido di Dante, da allora continuato incessantemente al ritmo di quasi 2 centimetri l’anno". Il triangolo di mare posto tra Punta Marina e Lido di Dante è la Trafalgar di Ancisi, un luogo in cui sfidare le forze preponderanti del nemico in una battaglia campale. In questa sua corsa a diventare una sorta di ‘sindaco ombra dei lidi’ il centrodestra gli sta servendo numerosi assist: alla sua presentazione Nicola Grandi ha prima escluso lo stop alle estrazioni della piattaforma Angela Angelina, e poi definito "strumentali all’ennesima potenza" le posizioni espresse dagli ecologisti nella manifestazione di domenica. Un uno-due che spalanca ad Ancisi una vera e propria prateria elettorale nei lidi, la porzione di territorio ravennate dove il centrodestra ha un consenso più consistente.

Alleanza Verdi e Sinistra, colpita nel vivo, non ha tardato a replicare ad Ancisi: "Ribadisco – ha detto Giovanni Paglia – la nostra opposizione storica alle piattaforme estrattive e al rigassificatore. Siamo e saremo sempre contrari a politiche energetiche basate sulle fonti fossili".

f.d.