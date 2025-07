Ancisi: "Caos in via della Chimica. Camion abusivi e nessun controllo"

Via della Chimica è infestata dai camion abusivi. La telecamera di sicurezza è spenta e non c’è nessun controllo per strada. È la denuncia che arriva da Alvaro Ancisi, capogruppo di LpRa, secondo cui la strada in questione, "quarto e ultimo tratto della circonvallazione nord, è un viadotto sulla ferrovia alto 85 metri e lungo 1.036 metri, che collega la rotonda Montecarlo, sull’incrocio tra viale Mattei e via Romea Nord, con la rotonda Belgio, sull’incrocio con via Attilio Monti, verso il ponte mobile, e con via delle Industrie, verso via Baiona". È usata molto intensamente dal traffico veicolare - ha proseguito Ancisi - come tratto strategico di collegamento tra i versanti nord-ovest e nord est della città. Di qui il divieto di transito ai veicoli di carico superiore a 5 tonnellate imposto fin dalla sua inaugurazione che risale al lontano 2019.

"Da tempo, però - sempre secondo Ancisi - il transito dei mezzi pesanti è totalmente fuori controllo, al punto che se ne contano anche dieci al minuto. Il divieto non è rispettato in alcun modo dai camionisti, che prediligono la strada più breve e comoda per arrivare da fuori Ravenna al ponte mobile, transitando impropriamente sul percorso Romea Nord/via della Chimica, e viceversa". In tal modo, "oltre a sfasciare progressivamente entrambe le strade, rendono oltremodo caotico e pericoloso il transito regolare dei veicoli più leggeri su via della Chimica". E anche viale Mattei, "connessa a questa strada con la rotonda Montecarlo, versava nella medesima condizione, solcata irregolarmente dai mezzi pesanti passando in mezzo al villaggio ex Anic". La soluzione era sembrata arrivare, quando, nel 2024, "l’allora giunta del sindaco Michele de Pascale installò una serie di nuove telecamere per controllare e sanzionare il transito vietato ai mezzi pesanti". E così "il fenomeno è sembrato ridursi di molto in viale Mattei, aumentando però smodatamente in via della Chimica".