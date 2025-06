Ancisi e Spadoni rappresenteranno anche Lega e Popolo della famiglia

I neoeletti al Consiglio Comunale di Ravenna Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni non rappresenteranno più solo Lista per Ravenna ma tutte le forze che li hanno sostenuti nella campagna elettorale. Oltre alla storica formazione civica di cui sono co-fondatori, rappresenteranno in un gruppo consiliare unitario anche Lega, Popolo della Famiglia e lista Ambiente e animali. Spadoni, vicepresidente di Lista per Ravenna, in particolare, rappresenterà ora la Lega e farà da raccordo tra consiglio comunale, militanti e gruppo dirigente del Carroccio. Di qui, la consegna della tessera ‘da sostenitore’ del partito – quella romagnola, in quanto è una formazione federale – da parte del Segretario regionale della Lega e deputato della Repubblica Jacopo Morrone.

"Ringrazio Morrone – commenta Spadoni – per questa tessera. Partirò proprio dall’etimologia e cercherò di sostenere davvero le istanze e i programmi della Lega in Consiglio e fuori, in modo serio e completo". "Quest’alleanza con Lista per Ravenna – spiega Morrone – non è nata a due mesi dalle elezioni, come qualche ex consigliere comunale dice sui social network. Già nel 2016, questo accordo portò la città al ballottaggio. E lo rifaremo. L’obiettivo era ottenere un ottimo risultato, cosa che è accaduta visto che siamo a tutti gli effetti la terza lista più votata su 18. Oggi quest’alleanza si rinsalda, per arrivare tra cinque anni a ribaltare le sorti di questa città. Lo faremo insieme ai nostri alleati di governo, con cui c’è un buon rapporto, e con apertura verso le liste civiche che vorranno partecipare".

Alvaro Ancisi ha invece specificato: "Venerdì è arrivata la proclamazione ufficiale dei candidati al consiglio comunale, che vede l’elezione mia e di Gianfranco Spadoni. Se fino a ieri c’erano sette gruppi che avevano più di un consigliere comunale, da oggi siamo solo tre. Prima di noi ci sono solo i due partiti pigliatutto: il Pd a Ravenna e Fratelli d’Italia al Governo. Di questo risultato devo ringraziare le forze che hanno costruito un percorso comune sulla base di un programma concreto per il territorio. Per questo, io e Spadoni formeremo un gruppo consiliare unitario che avrà nel nome e rappresenterà tutte queste forze". Mirko de Carli, portavoce di Popolo della Famiglia, continuerà invece il ruolo di coordinamento tra le diverse anime dell’alleanza, iniziato già in campagna elettorale.

l.b.