Ancisi, ecco il comitato elettorale. Morrone: "È tempo di cambiare"

La campagna elettorale non cambia quasi nulla nella vita di Alvaro Ancisi e lui ci tiene a ribadirlo. "Il mio modo di vivere Ravenna, da qualche anno a questa parte, è stare a contatto con la gente, ascoltarla e portarne le istanze in consiglio comunale. Ogni giorno ricevo circa 60 e-mail che mi segnalano criticità. Io dall’opposizione cerco di portare all’attenzione: qualche volta si riescono a risolvere e qualche volta no". Queste le prime parole pronunciate dal candidato sindaco di Lega, Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna all’inaugurazione del comitato elettorale ‘Per Ancisi Sindaco’ di via Rasponi 5.

Di fianco a lui i vertici della coalizione che ha scelto la formula con lista unica: Mirko De Carli di Popolo della Famiglia e Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna. Assente per lutto Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna, braccio destro di Ancisi che ha siglato il contratto di comodato d’uso della sede elettorale a pochi passi da piazza del Popolo. "In generale – conclude Ancisi - cerco di far aprire gli occhi alle persone sullo stato in cui le ultime amministrazioni hanno lasciato Ravenna".

A prendere la parola è De Carli, che esordisce: "Noi vogliamo stare tra le persone, non facendo semplicemente campagna sui social, ma stando in mezzo ai problemi concreti. Ancisi è un maestro di questo modo di fare politica e per questo lo sosteniamo in questo percorso". Morrone, reduce dal congresso della Lega che ha rieletto come segretario nazionale Matteo Salvini, si lancia prima in un suo elogio, per poi passare al tema Trump (di cui qualcuno tra il pubblico indossa una maglietta) e della "guerra economica portata avanti dalla Cina, che ha distrutto tante imprese di questo territorio". Si scaglia infine contro la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto dell’affettività in carcere. "Queste camere dell’amore – dice Morrone – che consentono ai detenuti di avere rapporti sessuali con le consorti sono frutto di una scelta scellerata". A riportarlo sui binari è Ancisi con un "grazie, ma torniamo su Ravenna". In proposito, Morrone ricorda: "L’obiettivo è quello di cambiare il sistema della sinistra che da troppo tempo governa questo territorio. Noi crediamo che Ravenna possa essere governata anche da altri e ci candidiamo a farlo. Abbiamo scelto l’esperienza di Alvaro Ancisi, un ‘passista’ che da 40 anni ascolta le persone e ne porta le istanze in consiglio. Ci dispiace che i nostri alleati di governo, Forza Italia e Fratelli d’Italia, non abbiano condiviso, ma non faremo campagna contro di loro. Al prossimo turno ci metteremo d’accordo".

Lucia Bonatesta