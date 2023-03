Ancisi (LpRa): "Siano riviste le norme di accesso alle ztl"

"Il nuovo regolamento per l’accesso alle zone a traffico limitato entri in vigore prima dell’attivazione della ztl del borgo San Biagio" chiede il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. "Gli uffici stanno lavorando, in proposito, ad alcuni progetti che poi andranno all’attenzione della giunta comunale" replicano da Piazza del Popolo. Quella del San Biagio sarà la prima Ztl fuori del centro storico di Ravenna. Ancisi chiede che vengano riviste le norme sull’accesso alle zone a traffico limitato per renderle più attuali. "Non tengono conto, tra l’altro, dell’intenso sviluppo di nuove e primarie esigenze sociali, particolarmente attuali nella comunità ravennate, dovute alla forte espansione delle famiglie unipersonali (31.614 a Ravenna; 8,5 milioni in Italia), le quali, per età avanzata o per particolari patologie o impedimenti, richiedono un sostegno da parte di familiari non più conviventi o di determinate figure assistenziali, dipendenti da servizi pubblici o da cooperative sociali, oppure volontari, quali caregiver (chi si prende cura di altri), infermieri, assistenti sanitari, operatori socio-sanitari".

Ma non tengono conto neanche "del bisogno che le persone sole mantengano relazioni psico-affettive salutari coi nuclei familiari di base, sempre più frazionati in residenze diverse e spesso distanti". È vero che chiunque può liberamente, e senza limiti di tempo, circolare e sostare nelle ztl, "pur senza rientrare tra le categorie aventi titolo, acquistando dalla polizia locale, al costo di 8 euro, un contrassegno tipo P (provvisorio), cosiddetto ’giornaliero’, valevole da una mezzanotte all’altra, al limite anche uno al giorno per tutto l’anno. Per chi può permetterselo, non esiste ztl di cui non possa usufruire a piacimento. Ma è chiaramente un privilegio di classe" dice Ancisi. Il consigliere comunale chiede al sindaco "se ritiene che una bozza di regolamento della circolazione e della sosta nelle zone a traffico limitato debba essere sottoposta alla valutazione del Consiglio comunale con estrema urgenza, e comunque prima che sia attivata la nuova ztl del borgo San Biagio" e se condivide la "valenza sociale della pur indebita disciplina attuale".