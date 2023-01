Ancisi: "Via Romea Nord, l’asfalto è uno sfacelo"

"Via Romea Nord, tra via delle Industrie e il canale Bellocchio è diventata inadeguata a sostenere l’abnorme flusso di veicoli di ogni dimensione che la attraversa. Ciò non giustifica l’indegno sfacelo in cui incorre, specialmente con la brutta stagione, nel tratto tra la rotonda Montecarlo su viale Mattei, la rotonda dei Camionisti, realizzata nel 2003, rifatta nel 2018 e già malridotta, e la rotonda Vecchia Fornace (del 2011)". La denuncia arriva da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in Comune. "Dai primi di novembre – prosegue – questo tratto mostra l’asfalto sfasciato o divelto, con solchi, fratture e avvallamenti, provocati sì dal passaggio continuo dei mezzi spesso molto pesanti, ma soprattutto a causa del sottofondo, inadatto". Secondo ANcisi la strada avrebbe bisogno, "di un rifacimento integrale con un sottofondo idoneo. Nel frattempo dovrebbe però ricevere manutenzioni fatte con criterio. Infine si cominci almeno col ripristinare il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate in via della Chimica e nel tratto di via Romea Nord compreso tra la rotonda Montecarlo e l’accesso alle Bassette da via Di Vittorio".