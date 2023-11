"Ancora aiuti a sei mesi dall’alluvione"

Le porte del circolo Pd intitolato a Enrico De Giovanni, sotto al portico di piazza Ferniani a Faenza, da lunedì scorso si sono riaperte. Ma nella sala dove si svolgevano le riunioni degli iscritti, oggi le sedute e i tavoli sono pieni di vestiti piegati, generi di prima necessità, generi alimentari a lunga scadenza e anche qualche elettrodomestico. È l’altra faccia della solidarietà pro alluvionati, quella che non si è fermata da maggio scorso e che, silente, continua a supportare la popolazione tragicamente colpita. In uno dei quartieri più devastati, a poche decine di metri dalla scuola ‘Il Girasole’ per il cui ripristino serviranno un paio di anni, ad altrettanta distanza dalla nota via Lapi, e adiacente a quelle attività ancora sventrate e non ancora ripristinate, i volontari dell’associazione ‘Felicità Sostenibile’ continuano a dispensare alle famiglie deodoranti, pacchi di pasta, coperte e vestiti arrivati da ogni parte d’Italia. In una settimana sono stati più di 50 i rappresentanti di nuclei familiari hanno fatto visita al centro, chi per un saluto e chi invece per ritirare qualcosa di cui aveva necessità. "Non riusciamo a stare fermi, o a girarci dall’altra parte perché, nonostante siano trascorsi cinque mesi, qui le persone hanno ancora bisogno di una mano" spiega Loredana Ortolani, volontaria e rappresentante dell’associazione di cui è presidente Marco Cavina e di cui fanno parte tra gli altri anche Rita, Cecilia e un’altra decina di persone.

"Noi siamo praticamente tutti faentini e volontari, tra noi c’è anche chi è stato alluvionato. Per il ritiro della merce serve un documento di identità, anche se per la verità ci conosciamo già tutti". Durante la fase di prima emergenza, infatti, quando un esercito di volontari si riversò nelle strade della città a spalare il fango e a sgombrare le case dai mobili ammalorati, "c’eravamo anche noi – prosegue la volontaria –. Come associazione ci siamo costituiti ad agosto, prima invece contribuivamo individualmente. In questi mesi la solidarietà non si è mai fermata, abbiamo stretto rapporti con associazioni e con tante persone anche di altre regioni. A fine agosto poi l’attività di rimozione del fango e di sgombro delle case che le varie associazioni operavano si è conclusa. Noi però sentivamo di dover ancora aiutare i nostri concittadini. Io personalmente dal 20 maggio al 20 agosto ho condiviso il disagio e la disperazione delle persone, e quando l’attività di volontariato è finita non me la sentivo di lasciare da sole quelle persone che avevo conosciuto". Su questi presupposti si basa l’attività della neocostituita associazione, che prima in un magazzino di fortuna e oggi in una sede vera e propria, attraverso le donazioni che continuano ad arrivare, prosegue nella distribuzione di generi di prima necessità, e di qualunque altro materiale "mobili esclusi per una questione logistica" che possa consentire a quelle famiglie che devono ripristinare le proprie abitazioni, di risparmiare qualche soldo. "Privati e associazioni come ‘Jenner’ di Bologna, ‘Una goccia per il mondo’ di Rimini, o come ‘Sereni e sempre Uniti’ di Bergamo stanno continuando ad inviarci materiali, voucher spesa, vestiti e generi di prima necessità – conclude Ortolani –. E noi stiamo continuando a distribuirli a chi ne ha bisogno. Fino a quando avremo forza e le donazioni arriveranno ci saremo per dare una mano".

Damiano Ventura