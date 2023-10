"Ancora allagati, il problema va risolto"

È bastata l’alta marea senza condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli per fare allagare ieri mattina nuovamente via Molo Dalmazia, la strada di Marina di Ravenna che costeggia il bacino pescherecci. La segnalazione è arrivata questa mattina da alcuni cittadini ed è stata raccolta da Elena Marin, vicepresidente del Consiglio Territoriale del Mare ed esponente della lista Cambiamo il Comune. "Da oltre un anno – dice – ci stiamo battendo per fare un incontro sulla situazione di via Molo Dalmazia con Autorità portuale. Solo alcuni mesi fa i vertici dell’ente portuale hanno incontrato la presidente del Consiglio Territoriale e il presidente della Pro Loco. In quella sede è stato spiegato che era stato fatto un bando per i lavori utili ad evitare gli allagamenti. Gara che però è andata deserta. Come Cambiamo il Comune, torniamo a chiedere un incontro con tutta la cittadinanza e una risoluzione definitiva".