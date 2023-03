Ancora aperte le iscrizioni al bando per la polizia locale

C’è tempo fino alle 12 di giovedì 30 marzo per presentare la domanda e partecipare al concorso per diventare vigile urbano. L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assunzione di agenti di Polizia Locale stagionali (istruttori di vigilanza a tempo determinato) per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali da assegnare al settore polizia locale. Per partecipare, l’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso è l’iscrizione online, sul sito del Comune di Cervia, sezione ’Bandi di Concorso’.