"Ancora atti vandalici e danni nelle colonie feline di Marina"

Con l’assaggio destate vissuto per il ponte del 25 Aprile e 1 Maggio sono ricominciati aperitivi e feste nei bagni di Marina di Ravenna e con essi sono ripresi gli atti vandalici in danno delle colonie feline adiacenti allo stradello e alla Pineta.

A lanciare il grido dall’allarme, rilanciato da Marzia Giorgio, candidata AVS alle elezioni amministrative, è stata l’Associazione ’Baghera e i randagi della Pineta’, che insieme alla signora Cesarina seguono parte di queste colonie nella zona che va dal Bagno Peter al bagno la Duna degli Orsi.

Continua la nota: "L’associazione ci ha segnalato che ’ogni estate accade la stessa storia: ragazzi che urinano e defecano sulle casette dei gatti, a volte incuranti davanti alla volontaria che in quel momento sta portando la pappa ai gatti; casette, peraltro gentilmente donate dal Comune di Ravenna, prese a calci; ciotole buttate all’aria, sigarette spente ovunque con il pericolo, nei periodi di siccita anche di incendiare la pineta; bicchieri, bottiglie, preservativi buttati ovunque anche in mezzo alle mangiatoie. Le colonie feline di Marina sono regolarmente censite e tutelate dalla Legge quadro e dal regolamento comunale. Chiediamo alle forze dell’ordine, al Comune, all’assessore Gallonetto, maggiore impegno. Auspichiamo maggiori controlli in particolare nel weekend, per garantire che il divertimento sia rispettoso non solo dei gatti ma in generale della biodiversità della zona della pineta e comunque sicuro per tutti. Come AVS non possiamo che raccogliere e rilanciare le richieste dell’associazione e della signora Cesarina, aggiungendo che il mancato rispetto per gli animali è anche mancato rispetto per le persone che se ne prendono cura, persone che a volte possono avere in queste colonie dei compagni che aiutano, spesso anziani, a lottare contro la solitudine".