Ancora canzoni di Natale

Alle 21 di stasera Teatro dei Filodrammatici ’L.A. Mazzoni’ di Faenza, il gruppo Vocal Fly presenta lo spettacolo ’Vocal Christmas-Carosello di Natale’, un susseguirsi di canzoni natalizie, pop, rock e a cappella.

Vocal Fly, gruppo nato a Forlì nel 2013, è formato da dieci cantanti e una band di quattro elementi, e si propone di diffondere la passione per la musica corale nei generi più diversi, spaziando dal canto a cappella alla musica rock, pop, arrivando con questo spettacolo alle musiche della tradizione natalizia. Passione, divertimento, arrangiamenti originali e adattamenti corali per intrattenere, emozionare e far ballare il pubblico di ogni età.

Per prenotazioni telefoniche e informazioni, è possibile scrivere tutti i giorni al numero 377 3626110 inviando un messaggio WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. Attendere messaggio di conferma. E’ sempre possibile presentarsi nelle sere di spettacolo, anche senza prenotazione.

Biglietto unico 8 euro. Tutte le informazioni, date, orari, spettacoli e prenotazioni sulla pagina Facebook Filodrammatica Berton, su Instagram Filodrammatica_berton, e sul sito internet www.filodrammaticaberton.it.