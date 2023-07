Ancora da rimuovere i pini sul Santuario

Dopo due settimane dal fortunale di violenta intensità che si è abbattuto su Cervia si registra ancora preoccupazione per lo stato del Santuario della Madonna del Pino, ancora ‘soffocata’ dai pini crollati che le sono caduti addosso. A lanciare l’appello per un pronto intervento è ancora il parroco don Pierre Laurent Cabantous. "Anche questa mattina (ieri, ndr), mi sono recato al Santuario della Madonna del Pino per un sopralluogo. Non solo la parte destra della facciata, ma anche lo spigolo sinistro è stato danneggiato. I pini continuano, ovviamente, a ’spingere’ con il loro peso: all’interno si è ulteriormente allargata una crepa che ha fatto cadere grossi calcinacci. Faccio di nuovo appello alle autorità competenti perché vengano rimossi quanto prima i pini per poter effettuare una accurata stima dei danni e procedere, poi, al restauro. L’assessore Enrico Mazzolani mi ha confermato che cercherà di sollecitare quanto prima l’intervento dei Vigili del Fuoco". Il maltempo delle scorse ore non ha certamente aiutato - considerando che la precedenza va ad altri interventi legati a ragioni di sicurezza - nonché al fatto che al Santuario il lavoro di rimozione è concertato con Soprintendenza e Vigili del Fuoco.

Questo perché il Santuario è un bene storico delicato e la posizione dei pini richiede un intervento altamente professionale e certosino per evitare danni. Inoltre, il Santuario è di proprietà della Concattedrale di Cervia mentre il terreno è comunale. Dopo un primo intervento di rimozione di alberature nella porzione comunale ora manca ancora all’appello la rimozione dei pini e la pulizia dell’area avvenuta nei giorni scorsi da parte del Servizio Verde. Ora si attendono i Vigili del Fuoco in accordo con la Soprintendenza. Il Santuario si trova a 2 km da Cervia, sulla Statale Adriatica.

Il Comune, con una nota, precisa che "prima di procedere alla rimozione degli alberi caduti sulla chiesa è stato necessario procedere alla rimozione di quelli caduti nell’area circostante, che ostacolavano il posizionamento dei mezzi. Le operazioni di rimozione dei pini caduti sull’edificio saranno svolte dai Vigili del Fuoco di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ravenna". Il lavori "necessitano inoltre di mezzi particolari, in dotazione ai Vigili del Fuoco, che in questo momento sono impiegati nelle zone più critiche del territorio ravennate con danni maggiori e che creano pericolo per l’incolumità delle persone. Non appena terminata la fase di messa in protezione dei luoghi per la sicurezza delle persone, si procederà anche alla rimozione degli alberi caduti sulla Madonna del Pino e al ripristino dell’edificio".

Ilaria Bedeschi