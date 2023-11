"Ancora fango nei cortili e spazi abbandonati"

A più di sei mesi dall’alluvione c’è ancora fango nei cortili al pianterreno delle palazzine più vicine al fiume Lamone in via Ponte Romano a Faenza. Si tratta degli alloggi popolari di proprietà del Comune di Faenza e gestiti da Acer, ai civici 20 e 21. Meno di un mese fa sono state riparate le caldaie che hanno restituito ai condomini l’utilizzo dell’acqua calda. Le tracce della devastazione di metà maggio però restano visibili negli appartamenti e anche nelle parti comuni dei condomìni. In uno di questi si entra per un portone in vetro, reso opaco dai rimasugli di sabbia. Di fronte c’è l’ascensore, fuori uso e i cui tempi di riparazione non sono stimabili. A sinistra e a destra i muri che una volta erano bianchi presentano segni di fango ad altezza uomo.

Tre appartamenti al pianterreno sono chiusi da porte blindate, legate alla serratura con il fil di ferro. All’interno lo stato di abbandono è totale: finestre rotte, e nessun mobile nello spazio vuoto. Nella zona cucina i pensili sono stati mangiati dalla terra secca e dal fango ripulito frettolosamente. I segni della fiumana si vedono anche sulle scale, fino al primo piano. La stessa situazione si rileva in almeno altri cinque appartamenti del condominio situati al piano terra e che vantano un piccolo spazio esterno. Tutti disabitati. All’ingresso del condominio a fianco c’è un cartello che invita i corrieri a contattare un numero di telefono perché i citofoni non funzionano. Il numero di telefono è quello di Mia Arena, tra le assegnatarie di uno di quegli alloggi popolari. "Le case di via Ponte Romano sono un punto interrogativo – dice –. Parliamo di una città diversa rispetto a Faenza. Qui il fango non è stato rimosso e le persone che ancora vivono qui e hanno deciso di restare, nonostante sia stato prospettato loro il trasferimento in albergo, respirano la polvere e le sostanze che mescolate alla fiumana si sono riversate nel giardino. Qui non è stato ripulito nulla. Abbiamo chiesto interventi ad Acer, al Comune e abbiamo scritto anche alla Regione. A maggio abbiamo visto solo i vigili del fuoco e i volontari ‘Gli amici di Paride’. Noi non abbiamo un amministratore di condominio, ci dobbiamo rivolgere ad Acer, ma nonostante i solleciti la situazione è sotto gli occhi di tutti. I tombini per mesi sono stati chiusi con un pezzo di legno". Secondo il Comune quelle unità immobiliari non sarebbero state abitabili dopo l’alluvione, e per questo ai residenti era stato prospettato il trasferimento nelle strutture alberghiere cittadine. Molti però non hanno accettato, nella speranza che la situazione potesse presto migliorare. Ora però, a distanza di sei mesi, gli assegnatari rimarcano la necessità di interventi per il ripristino delle parti comuni e di quei locali danneggiati che sono rimasti giocoforza disabitati. Sulla questione è stata anche presentata un’interrogazione nella seduta del consiglio comunale di giovedì scorso, a cui l’Assessorato competente darà risposta scritta nelle prossime settimane.

Damiano Ventura