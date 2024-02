Ancora inagibile il Centro prenotazioni

Occorrerà aspettare ancora qualche mese affinchè la palazzina del centro unico di prenotazione Cup, su viale Masi ritorni agibile. La struttura infatti è stata colpita pesantemente dall’alluvione del maggio scorso, evento che ha provocato ingenti danni ad iniziare dal piano seminterrato del fabbricato, allagato da acqua e fango per una altezza di circa 2 metri. Ad essere compromessi sono stati l’ascensore, reso inutilizzabile, le attrezzature ambulatoriali e le apparecchiature presenti nei vani tecnici e che comprendono quadri elettrici, centrale telefonica, centrale Lepida, rete dati, sistema UPS, e centrale di rivelazione incendi.

Allo stesso modo gli impianti elettrici, di rivelazione incendi, di scarico in pressione delle acque reflue presenti nel piano seminterrato sono stati messi fuori uso dall’acqua e necessitano di un ripristino. Gli interventi appena avviati per un costo preventivato di 500.000 euro, riguardano quindi il seminterrato ed il piano terra per quasi 950 mq di superficie. Il cantiere avrà il compito di spostare tutti i vani tecnici in un nuovo vano tecnico esterno al piano rialzato da realizzare.

Altri interventi serviranno per ripristinare l’ascensore e le apparecchiature ambulatoriali, sanificare i locali e sostituire le finiture danneggiate. Allo stesso modo, la rete fognaria e i pozzetti saranno sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di eventuali residui argillosi. In attesa che la palazzina torni alla sua funzionalità originaria, i servizi che contiene sono stati dislocati in vari punti dell’area ospedaliera. Gli sportelli centrali del CUP sono trasferiti presso la palazzina N del Presidio Ospedaliero. Gli orari di apertura sono sempre gli stessi: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13 e il sabato dalle 7,30 alle 12. Nella stessa sede è stato trasferito anche l’ Ufficio Cartelle Cliniche e Libera Professione, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18 e il sabato mattina dalle 7,30 alle 12. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è stato ricollocato presso il padiglione C, al piano terra, nei locali dove veniva effettuata la dialisi, attivo nei giorni e negli orari consueti e raggiungibile al numero 0545/213428. Gli Uffici Territoriali Home Care - Ufficio Protesi invece sono disponibili telefonicamente al numero 0545/213423 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12. L’eventuale invio di documentazione cartacea può avvenire tramite mail all’indirizzo homecare.lugo@auslromagna.it oppure può essere lasciata presso l’ Ufficio URP posto al Piano terra del Blocco F in Viale Masi 7.

Presso il quarto piano del Padiglione A è stato invece trasferito il servizio del Consultorio Familiare aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17.30 (prenotazioni al numero 0545/213941) in cui opera anche lo Spazio Giovani disponibile il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18. Chiude la lista il servizio di psicologia del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze collocato temporaneamente nel padiglione C al piano terra, nell’area ex diabetologia. Per quanto riguarda invece il servizio odontoiatrico, occorre spostarsi. Gli ambulatori sono stati infatti definitivamente integrati con quelli disponibili sedi delle case della comunità di Massa Lombarda e di Alfonsine dove sono a disposizione negli orari abituali.

Monia Savioli