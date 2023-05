Ancora maltempo Per oggi l’allerta è arancione

Previsioni di temporali anche forti, col rischio di nuovi allagamenti nella giornata di oggi. Con l’instabilità che proseguirà anche nei prossimi giorni e in particolare la giornata di mercoledì prossimo, quando sono previsti abbondanti piogge. Il maltempo non abbandona l’Emilia-Romagna, anche se l’ allerta non è più rossa come nei giorni scorsi. Oggi l’allerta della Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae prevede un rischio ‘arancione’ su un’ampia fetta di regione, in particolare collina e pianura tra bolognese e ravennate, pianura ferrarese e collina romagnola. Nella giornata di oggi si legge nell’allerta, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti". Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste nella nostra provincia, si precisa ancora nel testo, "si riferiscono alle numerose vulnerabilità ancora in atto sui territori interessati dagli eventi del 2 e del 3 maggio".