"Ancora niente commissario Ed è un grave errore del Governo"

Ammontano a circa 9 miliardi i danni provocati in regione, dalle alluvioni di maggio. Almeno 6 miliardi ricadono sulle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Il sindaco de Pascale ieri ha partecipato a Palazzo Chigi all’insediamento del Tavolo permanente per la gestione dell’emergenza coordinato dal ministro Musumeci.

"Abbiamo rappresentato al Governo – ha spiegato il sindaco al termine di un incontro dove non sono mancati i toni polemici – che purtroppo le risorse stanziate finora vanno a coprire a malapena le prime spese per l’emergenza e gli ammortizzatori sociali, mentre rimangono completamente scoperti al momento sia gli indennizzi a cittadini e imprese – su cui la premier Meloni settimana scorsa ha preso un importantissimo impegno su "obiettivo 100% rimborsi" – sia i capitoli riguardanti la riparazione e ricostruzione in corso da settimane, sia degli argini dei fiumi che della viabilità colpita dalle frane".

Su quest’ ultima calamità, la Regione ha raccolto una prima stima delle opere di estrema urgenza già fatte o da fare per un valore di circa 1,8 miliardi. "Abbiamo anche ribadito - ha aggiunto - la richiesta della nomina urgente del commissario per la ricostruzione in quanto senza risorse e poteri speciali presto i cantieri saranno bloccati". "Sul commissario – dice de Pascale - ritengo che il Governo stia commettendo un errore grave, non solo nel non utilizzare i tre presidenti di Regione (come fatto per il terremoto del 2012), ma nel non assumersi nemmeno la responsabilità di prendere qualsiasi altra decisione". Sul tema delle risorse "pur comprendendo le difficoltà generali di bilancio, è urgente sbloccare questa situazione sia per accelerare le pratiche di indennizzo sia per dare copertura alle opere di messa in sicurezza del territorio. Diversi sindaci ci segnalano che i funzionari fermano le ruspe perché non hanno copertura finanziaria. I primi 230 milioni messi a disposizione li abbiamo già spesi. Il tavolo verrà a breve riconvocato, sperando di ricevere presto le risposte che il nostro territorio attende con ansia". In una nota del Governo si afferma che "Musumeci ha assicurato la massima attenzione da parte del Governo e la disponibilità, dopo una verifica del Piano stesso, a fornire gradualmente le risorse che si renderanno necessarie, dando priorità ai primi interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei fiumi maggiormente compromessi e al ripristino dei collegamenti con i centri abitati isolati".

Il viceministro Bignami ha così commentato la riunione: "Speriamo che le cifre siano definitive perché ogni volta vengono cambiate. Ancora non abbiamo l’elenco delle opere da realizzare. Hanno detto che ce lo manderanno. Pensavamo che la Regione fosse più avanti. Continuano a chiedere il commissario, non vorremmo fosse per coprire questi ritardi".

lo.tazz.