Ancora no epidurale. Servono due anestesisti

L’integrazione del reparto di ginecologia ed ostetricia con l’omologo forlivese non consentirà, almeno per il momento, l’approdo a Faenza dell’epidurale.

"Per poter mettere in campo quel servizio in totale sicurezza occorrerebbero due anestesisti in più, di cui al momento il reparto non dispone – spiega la responsabile della struttura semplice di Faenza Chiara Belosi –. Adoperiamo comunque varie tecniche per contrastare il dolore nelle partorienti, dall’aromaterapia alla digitopressione, per arrivare all’immersione nelle vasche – ora ne è stata messa a disposizione delle pazienti una seconda – e alla possibilità di rimanere in movimento".

Basterà? Tra chi le ha sperimentate non manca certo l’apprezzamento per queste tecniche, le quali però paiono ancora lungi dall’essere assimilabili al parto indolore. Le cose tuttavia potrebbero cambiare: "attualmente l’ospedale di Faenza può contare nove anestesisti – precisa il direttore del nosocomio Davide Tellarini –. C’è un progetto per aumentare questo totale di due unità: a quel punto le rotazioni consentirebbero di mettere a disposizione del reparto di Ostetricia un numero sufficiente di turni anche per accedere a un servizio come l’epidurale".

Il totale di parti avvenuti a Faenza è balzato in un anno da 273 a 353: a qualcuno non sfuggirà come, pur di fronte a un incremento notevole, l’unità operativa registri sostanzialmente appena un parto al giorno – moli di lavoro dunque abissalmente diverse rispetto ai reparti che più afferiscono alla terza età. "Ma qui vengono anche eseguiti 450 interventi chirurgici all’anno – spiega la dottoressa Belosi – tanto che puntiamo a fare di Faenza il nostro centro per la terapia del pavimento pelvico". Questo perché, conclude il direttore dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, "anche in un ospedale di distretto si devono poter mettere in campo cure d’eccellenza: non sta scritto da nessuna parte che queste debbano essere concentrate negli ospedali maggiori e non invece distribuite sui vari presidi. Questo è il modello dell’Ausl Romagna".

