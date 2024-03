Ancora pioggia e caldo: "Più acqua del solito"

Anche nella nostra provincia quella che si conclude oggi è stata una settimana caratterizzata da diversi episodi di pioggia. Precipitazioni che, sia pur non eclatanti, hanno comunque registrato in alcune aree accumuli complessivi di un certo rilievo e un sensibile innalzamento (non comunque tale da determinare criticità) del livello dei fiumi Santerno e Reno. "In effetti – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Associazione meteo professionisti – la settimana ha registrato frequenti episodi di pioggia, anche se l’innalzamento dei livelli idrometrici è dipeso da precipitazioni piuttosto abbondanti che si sono registrate sul crinale appenninico. In provincia l’accumulo più elevato da lunedì fino alla notte tra venerdì e sabato (ieri per chi legge, ndr) si è avuto a Casola Valsenio con 64.8 millimetri. Seguono Voltana e Lavezzola con 62 mm, Riolo Terme con 59,4 mm, Alfonsine con 54.6 mm, Conselice con 53.4 mm, San Cassiano sul Lamone con 52.8 mm, Ravenna 48.8 mm, Brisighella 44 mm, Bagnacavallo 41 mm, Lugo 40.2 mm. A Faenza l’accumulo, sempre nei sei giorni, è stato di 21.6 mm e a Cervia di 25.6 mm. Il giorno più piovoso è stato mercoledì 28, con precipitazioni anche di tipo temporalesco e con il picco toccato a Voltana con 26 mm".

Randi spiega che, "considerando che statisticamente la terza decade di febbraio è poco piovosa, si tratta di valori abbastanza elevati. In pianura infatti di millimetri ne dovrebbero cadere tra i 9 e i 10 mm in pianura e lungo il litorale, fino ad arrivare tra i 15-18 mm nell’appennino. In senso assoluto non si tratta in ogni caso di precipitazioni che possono comportare problemi a livello idrologico. A giovarne è stata l’agricoltura, visto che eravamo in una condizione di siccità debole-moderata. Un evento positivo, visto che ci si comincia a preparare per le semine primaverili e, se lo stato lo stato superficiale è troppo secco, si è poi costretti a fare ricorso alle irrigazioni".

Infine le previsioni: "Domani (oggi per chi legge, ndr), dopo una mattinata con schiarite con massime che potrebbero toccare i 16-17 gradi sulla parte meridionale della provincia, tra la serata e la notte torneranno nuove piogge deboli e sparse. Lunedì ancora instabilità con precipitazioni, sempre non intense. Martedì assisteremo a una pausa, in vista di un nuovo peggioramento atteso per mercoledì. Non farà freddo, con massime sui 12–13 gradi e minime intorno agli 8–9 gradi".

Lu.Sca.