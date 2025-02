"Ancora più difficile per gli stranieri"

"Lavorando con adolescenti stranieri da poco in Italia, ho notato che provano un’angoscia diffusa per il futuro. Può sembrare strano perché per arrivare qui fanno dei viaggi pericolosi, ma non bisogna dimenticare che sono adolescenti. E devono costruirsi una vita da capo: trovare un lavoro e una casa. L’ansia ha spesso ripercussioni sul sonno o sull’alimentazione e diventa preponderante quando devono affrontare un colloquio di lavoro o un adempimento burocratico. Hanno un rapporto simbiotico con il telefono, visto come una finestra sul mondo che gli permette di avere contatti con famiglie e amici. Noi lavoriamo affinché creino relazioni con i cittadini del posto".