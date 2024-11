Ancora rifiuti fuori dai cassonetti

Ancora sacchetti abbandonati fuori dai bidoni dei rifiuti. Succede in Darsena, in via Magazzini Posteriori. Qui un contenitore dell’indifferenziato (uno di quelli a disposizione di attività della zona apribile solo con la chiave, in quanto in quest’area della città è presente il porta a porta misto e per questa tipologia di rifiuti il conferimento è di casa in casa) ieri tracimava di sacchetti abbandonati, alcuni dei quali aperti e lasciati anche tutto attorno al bidone.

Stessa situazione in via Carso, nel quartiere residenziale tra via Fiume Montone Abbandonato e viale Randi, alle porte del centro: qui sacchetti e scatoloni, alcuni dei quali aperti, sono stati abbandonati tutto attorno all’isola ecologica di base dove ci sono i cassonetti per carta e plastica.