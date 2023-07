Ancora rifiuti in strada a Faenza "Colpa di un’azienda in subappalto"

Dopo il fango sono ora carta e cartone a invadere le strade di Faenza. Dalle aree residenziali fino al piazzale della stazione, sono molte le parti della città oggetto non solo dell’ormai consueto abbandono di rifiuti, ma anche dell’accumularsi di carta e cartone, all’esterno dei cassonetti stracolmi o in semplici piazzole.

Il perché va ricercato, spiega Hera, "nella cessazione dei servizi da parte di una ditta esecutrice che eseguiva i servizi in appalto per conto della multiutility".

Hera è corsa ai ripari quando la situazione era però ormai tracimata, come evidente in molte parti della città. Da mercoledì la multiutility ha messo in campo le forze disponibili per la raccolta della carta in centro storico, del vetro nel Borgo Durbecco, per risolvere la situazione relativa agli abbandoni, oltre che per la raccolta domiciliare di carta e cartone presso le famiglie e le attività delle quattro zone residenziali, e per quella del cartone delle imprese del centro storico e del Borgo. Hera "ha preparato un piano di rientro, che verrà condiviso con l’amministrazione e comunicato ai cittadini, a garanzia dei servizi previsti. In particolare da oggi le raccolte di carta e cartone verranno regolarmente effettuate come da calendario. Verrà recuperata la raccolta di carta e cartone, prevista martedì 4 luglio per le famiglie della zona residenziale classificata come viola".

Non abbastanza secondo Legambiente, che protesta per un servizio non all’altezza delle aspettative, proprio a causa della scelta "dell’affidamento dei servizi di raccolta a diverse aziende esterne, col meccanismo degli appalti al massimo ribasso, il che comporta che i pochi lavoratori addetti abbiano un carico di lavoro esagerato, e che i servizi vengano svolti male, in ritardo o addirittura non svolti. Uno sfregio ai tanti cittadini che con coscienza seguono le regole e si premurano di differenziare correttamente i loro rifiuti".

Nei giorni scorsi era intervenuto sulla questione il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzzi, che aveva imputato le recenti criticità a una progettazione secondo lui troppo ambiziosa del porta a porta nelle aree residenziali. Tema su cui è in disaccordo Legambiente, che difende l’attuale sistema di raccolta: "vanno respinte strumentalizzazioni, come quelle che tentano di mettere sotto accusa il sistema del porta a porta, che invece, correttamente gestito con tutto il personale necessario, può ridurre l’impatto dei rifiuti".

Filippo Donati