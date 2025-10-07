Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
Cronaca"Ancora rifiuti nel cortile della ’Pasini’"
7 ott 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. "Ancora rifiuti nel cortile della ’Pasini’"

"Ancora rifiuti nel cortile della ’Pasini’"

"A distanza di quasi un mese dalle promesse dell’assessore Cameliani, i rifiuti accatastati nel cortile della scuola Pasini sono ancora...

"A distanza di quasi un mese dalle promesse dell’assessore Cameliani, i rifiuti accatastati nel cortile della scuola Pasini sono ancora...

"A distanza di quasi un mese dalle promesse dell’assessore Cameliani, i rifiuti accatastati nel cortile della scuola Pasini sono ancora...

Per approfondire:

"A distanza di quasi un mese dalle promesse dell’assessore Cameliani, i rifiuti accatastati nel cortile della scuola Pasini sono ancora lì, in bella vista, nonostante le rassicurazioni fornite in Aula durante la seduta del Consiglio Comunale". Lo denuncia Gigliola Fellini, consigliere territoriale della lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi, per l’area Darsena.

La questione era stata sollevata già nel mese di settembre dalla capogruppo Veronica Verlicchi, attraverso un question time in Consiglio comunale, al quale l’assessore Cameliani aveva risposto assicurando che i rifiuti e i detriti presenti nel cortile sarebbero stati rimossi entro l’inizio dell’anno scolastico, quindi entro il 15 settembre.

"A quasi un mese di distanza – prosegue Fellini – la realtà è sotto gli occhi di tutti: i cumuli di rifiuti risultano ancora accatastati nel retro della scuola, occupando una parte del cortile che, per motivi di sicurezza, è tuttora interdetta agli alunni e al personale scolastico. Una situazione che non solo compromette l’utilizzo degli spazi esterni, ma rappresenta anche un potenziale rischio ambientale e igienico, poiché su alcuni sacchi risultano persino indicate tracce di materiali classificati come rifiuti pericolosi. È inaccettabile – aggiunge la consigliera – che un’area scolastica, frequentata quotidianamente da bambini, resti in queste condizioni per così tanto tempo, e che le promesse pubbliche dell’Amministrazione restino lettera morta. L’assessore aveva preso un impegno preciso davanti all’intero Consiglio comunale e ai cittadini: oggi chiediamo che lo rispetti, disponendo immediatamente lo sgombero e la bonifica completa dell’area".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaRifiuti