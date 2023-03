Ancora senza esito le ricerche di Elio Bosi

Le ricerche non hanno ancora dato esito, ed Elio Bosi, scomparso da Brisighella venerdì 24 marzo, non è ancora stato ritrovato. Stando a quanto affermano i familiari, angosciati, il 79enne potrebbe trovarsi in stato confusionale a causa della mancanza dei farmaci che è solito prendere. Bosi ha fatto perdere le proprie tracce la scorsa settimana quando, intenzionato a raggiungere in auto Faenza, si sarebbe invece recato verso Ravenna. L’auto dell’uomo è una Ford Fiesta di colore grigio (targa EP 787 JR), e sarebbe stata avvistata nel ravennate. La famiglia, che nel frattempo si è attivata anche autonomamente nelle ricerche, avrebbe ricevuto segnalazioni circa un possibile ’avvistamento a Lido Adriano nei giorni scorsi, ma non ci sono certezze. Per questo le ricerche, coordinate dalla Prefettura stanno interessando tutto il territorio. Elio Bosi ha 79 anni, è alto 1,75, occhi castani e capelli brizzolati, al momento della sparizione indossava un cappellino blu, un giubbotto blu, pantaloni marroni e aveva con se uno zainetto. La sua foto è stata diffusa sui social network ma anche al programma ‘Chi l’ha visto’.