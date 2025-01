Ancora senza telefono: "I miei parenti isolati da giorni, a luglio 2023 i primi problemi"

Un’odissea che, tra alterne vicende, va avanti dal luglio 2023 vede protagonista una famiglia che vive nella casa accanto alla chiesa di Ducenta. La famiglia in questione, di cui tra l’altro fa parte una persona con invalidità al cento per cento, è senza linea telefonica da allora. O meglio, per qualche mese i tecnici Telecom, intervenuti in via San Paolo, sembravano aver risolto il problema ma in seguito al maltempo di inizio dicembre tutto è tornato come un anno e mezzo prima.

"All’inizio dello scorso anno – racconta il geometra Silvio Gaggioli –, dopo decine di chiamate fatte al 187 senza ottenere risultati e una nuova denuncia al vostro giornale, la Telecom ha mandato i tecnici che hanno ricollegato 45 metri di cavo nuovo dal palo dalla parte opposta di via San Paolo alla casa dei miei parenti accanto alla chiesa. Sembrava tutto risolto: il telefono aveva ripreso a funzionare e noi finalmente eravamo tranquilli perché mio cognato Mario Guerra, che vive lì, è un grande invalido e ha bisogno di assistenza e cura. Non ci possiamo permettere di farlo rimanere isolato".

A inizio dicembre, però, la situazione per la famiglia di Ducenta è tornata critica. "C’è stato un temporale con molta pioggia e vento – continua Gaggioli – e subito il telefono ha iniziato a gracidare, non si riusciva a sentire la voce all’altro capo del filo, poi a un tratto le chiamate in arrivo e in uscita ai miei parenti hanno iniziato a interrompersi". A quel punto Gaggioli è tornato a chiamare il 187 per chiedere aiuto: "La prima volta mi ha risposto l’operatore che sollecitava un intervento. Mi è arrivato un messaggio dalla Telecom con su scritto che avrebbero riparato tutto entro il 12 dicembre. In realtà sono passati giorni e nulla è cambiato. Un’altra volta un altro operatore del 187 mi ha parlato di un “guasto grosso generalizzato in tutta zona di Ducenta“ e ha detto che sarebbe stato necessario più tempo per la riparazione". Gaggioli però ha chiamato i vicini di casa: "Hanno il telefono che funziona. Così ho richiamato il 187 e gliel’ho fatto presente: mi hanno risposto che probabilmente il telefono dei vicini che ho contattato, è allacciato a un’altra centralina". Il geometra ravennate, preoccupato per i parenti isolati ma anche arrabbiato per l’ennesimo problema irrisolto dopo giorni, ha richiamato il 187 pure ieri: "Mi hanno detto che devo pazientare. Direi che abbiamo pazientato anche troppo. E intanto naturalmente la bolletta è arrivata puntuale, pur mancando il servizio".

Milena Montefiori