Ancora sosta gratis Commissioni al lavoro

Si continua a lavorare per svuotare garage e cantine dal fango dopo l’alluvione, con le ditte di autospurghi che chiedono di lasciare libere intere strade. Per questo è stata prorogata fino al 2 luglio la sosta gratuita negli stalli blu del centro storico.

C’è poi tutta l’attività in Comune. Dopo il Consiglio comunale sull’alluvione del 5 giugno scorso, si è ora deciso di attivare tutte le commissioni consiliari che normalmente si occupano di vari temi importanti per la città (bilancio; affari generali e risorse; sviluppo economico; turismo e coesione territoriale; ambiente ed assetto del territorio; cultura, istruzione e sport; sanità, servizi sociali, sicurezza e terzo settore) per approfondire i diversi temi, stante le

competenze di ciascuna Commissione, relativi all’emergenza alluvionale.