"Ancora tanti rami e tronchi lungo i fiumi"

L’attenzione nei confronti dello stato degli argini, in particolare, del fiume Santerno e del torrente Sillaro, continua ad essere elevata da parte del comitato ‘Proteggiamo Conselice’ formatosi dopo gli eventi alluvionali del maggio scorso. "Gli interventi stanno andando avanti – commenta il referente, Daniele Gieri –. Le operazioni di pulizia degli argini in realtà proseguono un po’ a random e non capiamo il perché. Alcuni punti vengono liberati dalla vegetazione, altri vengono lasciati così come sono. Noi continuiamo a tenere monitorata la situazione anche perché quello che pensavamo potesse succedere con una pioggia importante, si è verificato a inizio novembre".

L’ammasso di vegetazione, rami e tronchi sul lato del ponte di Passogatto e fino a quello della località di Villa Pianta ha creato, il 2 e 3 novembre scorso, una sorta di "tappo" che di fatto ha impedito all’acqua di fluire. "La golena in quel punto è crollata di nuovo – spiega Gieri –. Lo avevamo detto più volte ma nessuno ci ha dato ascolto. In quei giorni, tutti eravamo in apprensione. Poi l’acqua ha preso altre strade ed è stata la Toscana a soffrire in particolare. Per questo continuiamo a stare con il fiato sul collo a tutti gli enti che si occupano dei lavori sulla rete idrica del territorio". Per rendere partecipi i cittadini delle tante azioni messe in campo, il comitato è intenzionato a organizzare a breve un’assemblea pubblica durante la quale, insieme ai tecnici, saranno illustrati i risultati ottenuti e i progetti di intervento futuri. "Al momento puntiamo in particolare su un aspetto – sottolinea –. Mi riferisco alle tane realizzate dagli animali. Più di un mese fa abbiamo segnalato ad esempio, sul lato Sillaro, la presenza di una enorme tana di istrice. L’abbiamo picchettata, sono venuti a vederla ma nessuno fino ad ora ha fatto qualcosa. Nel frattempo ne abbiamo trovate altre tre. Anche le nutrie fanno le tane, ma le fanno vicino all’acqua dove l’argine è più consistente. Anche se raggiungono una profondità di un metro, un metro e mezzo, non minano in modo importante la sicurezza. L’istrice invece preferisce stare lontana dall’acqua e scava a metà circa dell’argine, dove si sviluppa, in caso di piena, una pressione esagerata e pericolosa. Da un’indagine effettuata dalla Regione pare che all’interno dei nostri fiumi trovino riparo oltre 70.000 animali fra istrici, nutrie, tassi e quant’altro. Un dato che è stato comunicato dalla vice presidente della Regione, Irene Priolo, durante un incontro". Tanti, forse troppi, a parere del comitato. "Quello che potrebbe influire è la pulizia degli argini – spiega Gieri –. Gli animali cercano i luoghi protetti in cui fare le tane per renderle meno visibili. Se gli argini fossero privi della vegetazione allora anche gli animali sarebbero meno incentivati a scavare i loro rifugi".

Monia Savioli