Ancora trattamenti anti-zanzare

A Faenza continuano i trattamenti di disinfestazione straordinaria dopo le alluvioni. Saranno effettuati in aree pubbliche e private confinanti con la pubblica via dalle 23 del 26 alle 6 del 27 giugno in due zone di Faenza. La prima è tra piazza Sercognani, viale Ceramiche, via Fratelli Bandiera, via Della Valle e via del Cavalcavia. La seconda è tra via Cavalcavia, via Ravegnana, via Vivaldi, la linea ferroviaria, via San Giovanni in Formellino e l’argine del Lamone. Persone e animali non devono venire a contatto con l’insetticida;bisogna chiudere porte e finestre, rimuovere la biancheria stesa, coprire o lavare arredi da giardino, vasche o fontane. È consigliato far frequentare l’area dai bambini dopo due giorni, evitare il consumo di frutta e verdura per tre giorni e dopo averla lavata.