Ancora troppi fuori casa da maggio. Si pensa al monastero Santa Chiara

Si cercano nuove soluzioni per le famiglie tuttora sfollate dall’alluvione, oggi ospitate negli hotel. Tra le ipotesi che il Comune sta valutando ci sono gli agriturismi e il monastero di Santa Chiara, nel quale a oggi sono alloggiate una decina di persone. "A Santa Chiara – specifica l’assessore al Welfare Davide Agresti –, stiamo pianificando alcuni piccoli lavori di manutenzione che consentano la possibilità di ospitare altre persone. Purtroppo in tema di rientri in casa stiamo riscontrando tante situazioni per le quali si sta rendendo necessario più tempo di quello che inizialmente si sperava". Sono ancora 139 le persone senza casa: 71 nuclei familiari con almeno 30 minori. Pochi giorni fa infatti con un’ordinanza sindacale ha prorogato al 30 settembre la requisizione di 73 stanze per loro, divise tra hotel Cavallino (58) e b&b hotel (15). Ed è certo che la proroga sarà ulteriormente allungata a inizio ottobre.

Le criticità principali degli alluvionati riguardano la manodopera e i ristori: "Siamo in attesa dei fondi del governo, molti cittadini hanno bisogno di liquidità – prosegue l’assessore –. In questo senso abbiamo accolto con favore la posticipazione della rendicontazione della prima tranche di contributi al 31 dicembre". Il segmento maggiore tra le persone alluvionate sono gli affittuari: "Molti nuclei hanno casa inagibile – spiega Agresti –, più che altro molti erano in affitto e a oggi dai proprietari non hanno avuto rassicurazioni sullo svolgimento dei lavori di ripristino delle unità". A questo si aggiungono le dinamiche del mercato immobiliare cittadino, oggi "un po’ rigido e saturo". Intanto "fino alla fine dello stato di emergenza, ovvero fino al 30 aprile, abbiamo avuto rassicurazioni dagli albergatori per poter utilizzare quella soluzione".

Nel frattempo si lavora anche sul patrimonio immobiliare comunale, che per un quarto è stato alluvionato. "Siamo al lavoro per i ripristini dell’edilizia residenziale popolare – conclude l’assessore –, progressivamente fra l’autunno e l’inverno dovremmo essere in grado di proporre alle famiglie di entrare nelle case messe a disposizione da Acer. È una corsa contro il tempo". In via Ponte Romano tuttavia ci sono tre immobili popolari ancora senza acqua calda. Lì le famiglie hanno deciso di restare lo stesso in attesa dei ripristini. La prossima settimana si svolgerà un nuovo incontro tra amministrazione e residenti: "Abbiamo ancora problemi sulle caldaie in via Ponte Romano, in particolare sui pezzi di ricambio difficili da reperire. Entro la fine di ottobre però dovremmo aver risistemato le centrali termiche".

