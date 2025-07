"Ancora un anno per la riapertura del Rossini"

Servirà ancora un anno per vedere di nuovo aperti i battenti di teatro Rossini di Lugo. A specificarlo è stata la sindaca, Elena Zannoni, nel corso dell’incontro-intervista organizzato lunedì sera nella sede del Partito Democratico di via Matteotti per tracciare un bilancio del primo anno di mandato. "Alla città manca tantissimo il teatro – ha sottolineato –. Prima dell’arrivo dell’alluvione e dopo i lavori effettuati nei mesi precedenti al maggio 2023, è stato aperto pochissimo. Per questo stiamo cercando di fare il possibile per restituirlo ai lughesi. Entro il mese di luglio partiranno i lavori del progetto di edilizia che lo interesseranno per i prossimi 12 mesi. Verso la fine dell’anno però sarà inaugurato l’auditorium che sicuramente non sostituisce il teatro ma può ospitare comunque spettacoli e proiezioni". Ai giovani sarà dedicato interamente il piano terra della struttura, la cui destinazione sarà decisa tramite l’analisi dei risultati ottenuti dal percorso partecipativo che si è sviluppato recentemente e che ha coinvolto molti di loro.

Altro grande tema che vede impegnata l’amministrazione riguarda la gestione dei rifiuti che la sindaca intende migliorare. "Il confronto con Hera è quotidiano – ha spiegato –. Molti ci accusano di essere servili nei suoi confronti ma non è la realtà. Il servizio così come è strutturato crea al momento dei disagi. Lo vediamo guardando le campagne dove vengono abbandonati i rifiuti. Recuperarli costa tantissimo. Dovremo discutere di questi aspetti. Poi c’è la questione decoro. In quel caso sono soprattutto i bidoni delle attività commerciali a creare problemi nel senso che vorremmo evitare di avere file di bidoncini posizionati davanti a dei monumenti dei quali non riusciamo neppure a toccare una pietra perché tutelati".

Fra gli altri punti toccati dalla sindaca c’è il nuovo progetto ‘Negozio amico’, strutturato in collaborazione con gli esercenti per offrire non solo alle mamme degli spazi in cui cambiare i bambini o scaldare loro il latte ma anche per fornire ai giovani dei punti di appoggio dovessero sentirsi in un qualche modo in pericolo. Il supporto fornito coinvolge anche gli animali domestici. Il questo caso gli esercenti possono ad esempio mettersi a disposizione per offrire loro delle ciotole di acqua in caso di necessità. Apposite vetrofanie indicheranno l’appartenenza dell’attività commerciale alla rete. "Il progetto "Negozio amico" è una piccola cosa ma serve a rafforzare il senso di comunità – ha aggiungo Zannoni –. Fra le cose che mi piacerebbe fare entro la fine del mio mandato – ha ricordato in conclusione – c’è sicuramente la realizzazione del museo della città, soprattutto ora che abbiamo la possibilità di usufruire degli spazi di Palazzo Tamba collegato peraltro al Museo di Casa Baracca che darebbe continuità anche nella gestione. Poi, sicuramente, dopo la piscina vorrei mettere mano allo stadio Muccinelli che da anni ha necessità di migliorie. Ovviamente resta la questione rifiuti che intendo migliorare e infine, quello che ritengo essere il mio pallino, il potenziamento della pediatria, cosa che ritengo essere fondamentale per la comunità".

Monia Savioli