"Se fino a ieri funzionava – esordisce Paola Muccinelli – non si capisce perché da oggi non funzioni più. Essendo farmaci essenziali, io credo che dovrebbe passarli l’Ausl o al massimo far pagare il minimo. Da 2 a 4 euro a ricetta può sembrare insignificante, ma bisogna pensare a chi le deve prendere ogni mese o ogni due settimane: è una parte del reddito che se ne va. In questo momento, poi, dove tutto costa di più, dal caffè alla benzina, ogni aumento è sempre più sgradito ai cittadini. La direzione è evidente: andiamo verso la privatizzazione. Io, al contrario, credo che lo Stato e la Regione sulla salute non debbano fare passi indietro, ma al massimo modifiche migliorative".