Andrea Amati e la musica di Battiato

Sarà Andrea Amati il protagonista della serata di oggi ad Alfonsine. Amati racconterà la musica del grande Franco Battiato, con esempi affini di scritture e in particolare Fleurs, il suo personalissimo viaggio tra le canzoni di autori in qualche modo a lui vicini. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 21 nel giardino della biblioteca ’Pino Orioli’. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al cinetrato Gulliver.