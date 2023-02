"Andrea, amavi la vita ed eri uomo del fare"

"Ciao Andre. Chi ti incontrava capiva la forza che avevi. Eri una persona solida, dagli affetti forti, per ogni familiare avevi sempre una parola giusta. Amavi la vita. Eri un uomo del fare, delle cose pratiche. Hai lottato fino alla fine con grande dignità anche nella malattia. Non ti sei mai lasciato andare. Ciao Andre".

Nelle parole pronunciate al termine del rito funebre nella chiesa del Torrione da Paola Galassi, c’è il condensato della vita personale e della storia professionale di Andrea Gentile, 61 anni, direttore generale e amministratore delegato del terminal Docks Cereali, il più grande del Mediterraneo per movimentazione di cereali. La malattia, contro la quale lottava da diversi anni, non fa sconti per i manager, per le persone buone o per quelle cattive. Oltre mille messaggi di cordoglio pervenuti alle famiglie, 700 persone a rendergli omaggio alla camera mortuaria, altrettante ad affollare la chiesa per il rito funebre celebrato da don Paolo. C’era tutto il porto, ma anche tanti amici del liceo, del mare, della vita privata, esponenti nazionali. Al fratello Alessandro, direttore generale del Gruppo Pir e amministratore delegato di Depositi italiani Gnl, più altri incarichi nel porto di Genova, il triste compito di fare il capo-famiglia in una circostanza che ha reso attonito babbo Gaetano e mamma Marisa, piegati nel dolore. Con loro i fratelli Angelo e Marco. I due i figli.

Oltre ad occuparsi della Docks Cereali, Andrea Gentile, ricopriva la carica di presidente del Gruppo Porto e Logistica di Confindustria Romagna, in passato era stato presidente nazionale di Assologistica, consigliere della giunta esecutiva di Confetra, membro del Comitato portuale dell’Adsp ravennate, e della Commissione logistica della Camera di commercio di Ravenna. Così arrivano alla spicciolata Guido Ottolenghi e Luca Vitiello, gli azionisti del terminal Docks Cereali. Con Andrea c’era un rapporto che andava oltre a quello professionale, erano amici.

C’è Confindustria Romagna con il presidente Roberto Bozzi, il vice Tomaso Tarozzi, il direttore generale Marco Chimenti, il presidente dell’Autorità di sistema portuale Daniele Rossi, il presidente nazionale della federazione degli Agenti Marittimi, Alessandro Santi, quello ravennate Carlo Cordone, il vice presidente della Cassa di Ravenna Giorgio Sarti, la famiglia Poggiali, l’assessore Annagiulia Randi, il consigliere regionale Gianni Bessi, il presidente della Sapir, Riccardo Sabadini, un elenco lungo.

