Andrea Baravelli, dialogo sul ruolo della storia

Alle 18 torna la rassegna ’I sabati della Rocca, radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati’, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone. In programma un dialogo fra il giornalista Alberto Mazzotti e Andrea Baravelli, professore di Storia contemporanea dell’Università di Ferrara. Si partirà dalla domanda: qual è il ruolo della storia? Viviamo tempi di contraddizioni: un vorace consumo massmediatico di storia, testimone anche della difficoltà delle persone nella precisa definizione della propria identità, a cui corrisponde una perdita della funzione della conoscenza della storia come guida per le azioni. Si è rotto cioè il tradizionale nesso tra il racconto storico e la sua funzione esemplificativa. Come affrontare questo passaggio? I due relatori cercheranno una risposta a questa domanda.