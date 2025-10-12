Andrea Berardi muore in moto a pochi chilometri da casa, indagini dei carabinieri. Dolore e incredulità in paese

San Patrizio di Conselice (Ravenna), 12 ottobre 2025 – Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 3 novembre, Andrea Berardi, residente a San Patrizio di Conselice, che nella notte tra venerdì e sabato, mentre in sella ad una moto di grossa cilindrata stava percorrendo via del Manzone, a pochi chilometri da casa, per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Sant’Agata sul Santerno ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e perdendo purtroppo la vita.
Sul posto, allertati dai Carabinieri della Stazione di Conselice che stavano transitando lungo la suddetta strada durante attività di controllo del territorio, sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco ed i militari della Stazione di Sant’Agata, competente per territorio.
I sanitari, nonostante il tempestivo intervento, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso.
Al momento non risulterebbe il coinvolgimento di altri mezzi, anche se saranno le indagini dei militari dell’Arma a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
Tantissime le testimonianze di cordoglio e di affetto pervenute ai famigliari del 54enne.
La data dei funerali non è stata ancora fissata.