Andrea Berardi muore in moto a pochi chilometri da casa, indagini dei carabinieri. Dolore e incredulità in paese Lutto nel Ravennate, a San Patrizio di Conselice. L’incidente scoperto dai militari dell’Arma di passaggio lungo via del Manzone: sarebbero coinvolti altri mezzi o ha fatto tutto da solo? Tantissime le testimonianze di cordoglio e affetto arrivate alla famiglia